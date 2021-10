Alcuni movimenti sui social farebbero pensare che tra Belen e il suo compagno ci sia un po’ di maretta: vi spieghiamo cosa sta succedendo.

Non risale a tanto tempo fa il periodo in cui vedevamo Belen Rodriguez felice accanto al suo compagno, l’hair stylist Antonio Spinalbese. La coppia ha anche avuto una bellissima bambina di recente, la piccola Luna Marì, di cui spesso ci deliziano con teneri scatti.

Tuttavia, qualcosa di molto strano sta accadendo trai due. I fan più attenti hanno notato intanto che non postano foto insieme come facevano prima, tant’è che l’ultima foto di coppia sul profilo della showgirl risale al 10 ottobre, mentre su quello dell’ hair stylist al 24 settembre.

Anche lo scambio di like pare non essere più prolifico come prima: l’ultimo scatto pubblicato da Spinalbese, infatti, non presenta il cuoricino rosso della sua compagna e già questo potrebbe far pensare ad un momento di tensione trai due.

La prova più “esplicita” però arriva dal profilo di Belen. La showgirl, infatti, ieri sera ha pubblicato una IG Stories ambigua, con sfondo nero, accompagnato da una breve frase: Usa el amor como un puente.

Cosa vorrà dirà? Secondo voi la coppia è in crisi o hanno semplicemente litigato come accade in ogni coppia?