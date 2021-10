Ospite da Silvia Toffanin il 23 ottobre, la cantante racconta il dolore provato dopo aver perso figlio che aspettava da Stefano Corti.

Dopo mesi di sofferenza, la cantante Bianca Atzei ha deciso di tornare in televisione, ma non per un nuovo progetto. L’ex naufraga racconterà (e si sfogherà) a Silvia Toffanin del periodo buio vissuto a causa di un aborto spontaneo. Dopo esser rimasta incinta con non poche difficoltà, purtroppo Bianca ha perso il figlio che aspettava dal compagno Stefano Corti e si emozionerà parlandone a Verissimo.

Dalle prime anticipazioni, è trapelato che la cantante ha parlato in primo luogo del tortuoso percorso attraversato per rimanere incinta e della iniziale gioia provata nell’aver raggiunto l’obiettivo: “Vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice” ha dichiarato alla Toffanin.

Soltanto poco dopo, è arrivata la tempesta: Bianca ha perso il suo bambino e ha raccontato di aver vissuto il momento con estremo dolore, come se fosse stata colpa sua: “Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo” ha ammesso.

Bianca, dopo mesi di silenzio, ha chiarito di aver voluto raccontare la sua esperienza in TV per mostrare vicinanza alle donne che si trovano nelle sue stesse condizioni e per incoraggiarle, ricordando loro che non sono sole: “L’ho raccontato pubblicamente perché avevo bisogno di sfogarmi per superare questo dolore e questa rabbia. Ho capito che non solo sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io – prosegue – e vorrei dare a loro coraggio. La speranza e il desiderio sono molto più forti della tristezza e della paura che si vivono” ha dichiarato.