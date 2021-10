Paolo Ciavarro augura alla mamma Eleonora Giorgi buon compleanno con un tenero scatto e un messaggio speciale.

Come tutti sanno, è un periodo incredibilmente felice in casa Ciavarro: presto, infatti, si unirà alla famiglia un bel maschietto! La coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che ha appassionato tutti durante una recente edizione del Grande Fratello Vip, avrà presto un figlio e il lieto annuncio ha reso felice anche l’iconica Eleonora Giorgi, madre di lui. Nonostante un inizio un po’ tiepido, suocera e nuora hanno ingranato alla grande e sono diventate molto affiatate ed amiche.

L’attrice ha di recente festeggiato il compleanno e, in prima linea, a farle gli auguri c’è stato proprio suo figlio: il ragazzo, infatti, ha postato su Instagram una foto in compagnia della mamma. Lo scatto ha riportato indietro nel tempo molti utenti del web, in quanto vede un piccolo Paolo e una giovanissima Eleonora Giorgi seduti sul letto, biondissimi e super sorridenti

Ciavarro, inoltre, per fare gli auguri alla mamma, cita anche il bebè in arrivo: “Tanti auguri mami!! Preparati che fra un po’ arriverà il tuo regalo più grande!!” ha scritto facendo riferimento al nipotino che lui e la sua bellissima compagna doneranno a breve all’attrice. Vi postiamo qui lo scatto: