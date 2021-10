Lo storico attore si racconta a Silvia Toffanin, dalla sua carriera costellata di successi alla sua vita nel privato.

E dopo Lunetta Savino/ Cettina (trovate qui la sua intervista di ieri), oggi Silvia Toffanin ha aperto le porte del suo studio al nonno più amato della televisione italiana: la conduttrice, infatti, ha intervistato il mitico Lino Banfi, noto a tutti per la sua interpretazione di Libero nella famosa serie “Un Medico in Famiglia“, andata per anni in onda su Rai Uno. L’uomo si racconta alla dolce Toffanin sotto molteplici sfaccettature: dalla sua sfavillante e lunga carriera di successo alla vita privata.

Tra mille complimenti della conduttrice circa la sua nuova forma fisica, il comico ha esordito con una battuta: “Adesso mi hanno chiesto: ma sei tu? e io ho detto bè si, siamo a Verissimo!”. Inoltre, a sorpresa propone a Silvia di “collaborare” per un nuovo format: “Io feci Risatissima in questi studi quando ero ancora all’inizio. Volevo creare una trasmissione di una mezz’oretta e tu mi fai da co-conduttrice, fai le domande di curiosità“. La presentatrice, entusiasta dell’idea regala al comico un filmato dei suoi momenti di vita più importanti. Banfi, emozionato cerca di stemperare il clima con qualche battuta, ma poi prende a parlare di sua moglie, suo grande amore di una vita: “Si dice nozze di diamante: io ho detto a mia moglie, preoccupata per il Covid,ha chiesto di trovare un sistema per morire insieme e io le ho detto che se muore lei io non ce la posso fare. Ci siamo insegnati tante cose, ma perchè non mi ha insegnato come si vive senza?”.