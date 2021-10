L’attrice presenta il suo nuovo film “Marylin ha gli occhi neri” e racconta un po’ di sè alla Signora della domenica.

Oggi Domenica In ha voluto proprio deliziarci con una personalità femminile davvero incredibile: parliamo della bellissima attrice Miriam Leone! Ospite della zia Mara, la ragazza ha scelto il salotto più seguito della domenica per presentare il suo nuovo film “Marylin ha gli occhi neri”, diretto da Simone Godano. Essendo fresca di nozze, la donna non manca di rendere noto qualche dettaglio in più in merito alla sua vita privata, riguardo cui, di solito, tende a mantenere sempre un certo alone di riservatezza.

La ragazza, che ha di recente cambiato look diventando bionda, parla proprio delle sue nozze, accompagnata da un toccante filmato che ripercorre quei momenti: “Domani facciamo un mese di matrimonio!” ha detto. Miriam ha condiviso questa gioia sui social per un semplice motivo: “Volevo restituire al pubblico un po’ di affetto che mi da‘, è stato un invitato in più“. L’attrice poi ha consegnato le bomboniere alla conduttrice, riservando a lei parole di stima: “E’ raro che un’artista sostenga pubblicamente un altro e io ti sono grata per averlo fatto” e dimostra così tutta la sua estrema gratitudine e stima. Zia Mara poi ha fatto mille complimenti alla ragazza, ripercorrendo con un video con tutti i suoi successi professionali.

A tal proposito, Miriam poi ha ammesso che è fiera di quello che è diventata e “rimasta” nel corso degli anni: “In questi anni sembra che abbia vissuto tante vite, ma sono sempre la stessa, questo mi dà il bilanciamento del successo, rimanere la persona che sono”. Tanta umiltà, mantenuto anche nei ruoli interpretati nel corso della sua carriera: “Ho interpretato tante donne, rimanendo sempre la stessa, sono stata molto fortunata”. La Leone inoltre affronta con zia Mara un simpaticissimo gossip: la sua infatuazione per Piero Angela! “L’ho incontrato, è rimasto perplesso perchè sembravo una fan e gli ho raccontato la mia cotta per lui. Dopodiché lui mi ha detto “arrivederci signorina” e se ne è andato” ha raccontato tra una risata e l’altra. Così la Venier le ha riservato a sorpresa un filmato proprio da parte del conduttore, molto gradito dall’attrice.

Si passa poi in rassegna l’argomento “Marylin ha gli occhi neri“, nuovo film che vede l’attrice come protagonista. Miriam ammette di essersi molto divertita e messa in gioco in questa interpretazione: “L’idea della trasformazione per un attore è affascinante. Io e Stefano Accorsi siamo completamente diversi! Il film con delicatezza tocca un tema tabù, quello del disturbo mentale. Ma va affrontato, anche la salute mentale è salute! Ricevo messaggi di persone che ci ringraziano per come l’hanno trattato” ha raccontato. Così Mara Venier ha presentato il trailer del nuovo film e ha salutato l’attrice con un cartonato altezza naturale… indovinate di chi? Proprio di Piero Angela!