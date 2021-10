Il concorrente di Tale e Quale Show racconta a Domenica In la fortuna che sta vivendo, dai successi lavorativi all’amore con Giulia Salemi.

Gli ospiti della zia Mara hanno sempre una marcia in più: non a caso, la conduttrice cerca sempre di accogliere in studio le “punte di diamante”, non solo per quanto riguarda l’ambito spettacolo, ma anche in merito a reality e talent show. Non a caso, oggi, ha avuto modo di accogliere il giovane Pierpaolo Pretelli: l’ex gieffino, attuale concorrente di Tale e Quale Show, racconta ai microfoni della Venier del periodo fortunato che sta vivendo dal punto di vista professionale, tant’è che le sue esibizioni in prima serata su Rai 1 incontrano spesso e volentieri il gradimento del pubblico a casa. Non manca, inoltre, di parlare della sua dolce metà, ovvero dell’influencer Giulia Salemi: i due si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e tuttora la loro storia d’amore appassiona tantissime persone.

Presentato con un filmato della sua ultima esibizione proprio a Tale Quale, entra in studio il giovane sulle note della sigla del programma: “Sono contentissimo di essere qua, ti seguo da una vita” ha subito esordito Pretelli. Tra mille complimenti della conduttrice, Pierpaolo inizia a parlare della sua esperienza al Grande Fratello: “Ho fatto gavetta: mentre inseguivo il sogno della TV lavoravo come commesso in un negozio di abbigliamento“. Rivela però che la sua famiglia lo voleva avvocato: “Ho fatto una piccola esperienza a giurisprudenza, poi ho iniziato a fare il velino a Striscia la Notizia“. Poi continua parlando del reality, a cui è tanto grato: “Il Gf mi ha fatto conoscere a livello umano e mi ha svoltato la vita, spero di non fermarmi più“.

Si continua poi con un filmato che ripercorre il percorso di Pierpaolo a Tale e Quale: il ragazzo coglie l’occasione per esibirsi nuovamente nei panni del rapper Clementino, performance particolarmente apprezzata in giuria, ma anche dai telespettatori. “Ho studiato 5 anni di pianoforte da piccolo e la musica mi ha sempre accompagnato nella vita” ha raccontato Pretelli. Dopodiché, a sorpresa, Pierpaolo riceve un filmato dalla sua amata Giulia, che gli esprime ancora una volta tutto l’amore che prova per lui: “Sto vivendo un momento magico e lo devo molto anche a Giulia, che crede in me e mi dà la forza di realizzare i miei sogni. Ho la certezza di avere una grande donna e spero di essere all’altezza di tutto” ha ammesso con tanta emozione Pierpaolo. Anche suo fratello Giulio ha fatto recapitare un messaggio d’amore a Pretelli: “Da quando è diventato papà è cambiato, è protettivo” ha rivelato.

Anche Pierpaolo vorrebbe diventare nuovamente papà: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, è un amore che non si può spiegare, né descrivere” ha dichiarato. E poi ha fatto un appello alla sua Giulia: “Che ne pensi amore?“. Dopo questo bellissimo momento è seguito un altro meraviglioso filmato degli episodi più belli del ragazzo con suo figlio. Non sono mancate lacrime di emozione, soprattutto quando ha raccontato l’istante in cui l’ha rincontrato dopo la fine del reality: “A rivederlo dopo 6 mesi ho perso la sensibilità delle gambe” ha raccontato. L’intervista si è conclusa con un esibizione di Pretelli nei panni di Achille Lauro, imitato già una volta durante una puntata della trasmissione.