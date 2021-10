Il cantante, concorrente a Ballando con le Stelle, commenta con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini la performance della prima puntata.

Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco. Lo sa bene l’iconico Al bano, infatti, nonostante lui sia da sempre uno degli artisti più famosi della storia della musica italiana, ha scelto di cimentarsi in una disciplina a lui abbastanza ignota: il ballo! Proprio oggi, ospite dalla zia Mara, il cantante di “Felicità” racconta un po’ della sua esperienza da ballerino da Milly Carlucci e commenta la sua prima performance, andata in onda proprio ieri sera con i giurati Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. Ovviamente, se si ospita Al bano, non si può chiedergli di non cantare! L’artista infatti si esibisce nel suo brano più famoso, accompagnato dalla soave voce della italo-americana Romina Perri.

Zia Mara l’ha presentato con un filmato che racchiude una simpaticissima sua preparazione in sala prove prima della performance: entra in studio Al bano acclamato da tutti e si siede vicino a Mariotto e Mussolini. Insieme, ripercorrono la sua performance tra una battuta ironica e l’altra, soprattutto tra il cantante e lo stilista, che gli ha affibbiato un grande 0. “Con quanto sadismo mi ha messo il non voto. Ci ha messo mezz’ora a sceglierlo!” ha subito punto Al bano. La Mussolini ha poi rimproverato Mariotto, sostenendo che fosse una mancanza di rispetto nei confronti di Oxana, la partner del cantante, da poco infortunata. Allora Mariotto ha risposto: “Lei dovrebbe fare un atto di: ti amo ma ti lascio!”. Non manca a tal proposito qualche piccola polemica, tant’è che anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 in collegamento da casa, ha dato addosso al giurato, chiedendogli di scusarsi con Oxana per averle dato della “zoppa”. “Io ho visto un drappo d’oro per terra e i capelli di lei che si muovevano” ha puntualizzato ancora Mariotto.

“Vieni dal Venezuela? Potevi stare lì!” ha incalzato ancora Albano rispondendo per le rime al giurato. “Lui è restio ballare, non si vuole sbilanciare” ha continuato Mariotto. E si è così instaurato un vivace botta e risposta: “E’ una gioia vedere la gente che sa ballare, preferisco guardare” ha ammesso così Albano, che si è simpaticamente esibito nell’unico ballo “che sa fare”: il ballo della mattonella! “Ha una capacità di botta risposta che ti asfalta e alla fine chiude sempre lui!” ha continuato Mariotto. “E infatti ti asfalterò la prossima settimana!” ha concluso il cantante, confermando la sua innata capacità. “Zero è brutto, poi uno scende in classifica ed è difficile risalire, lo zero conta” ha suggerito poi la Mussolini. Alla domanda di chi avesse ballato peggio, Mariotto non ha dubbi: Fabio Galante. dopo un sondaggio lampo in studio, la signora della Domenica ha chiarito che ad aver riscosso maggior gradimento del pubblico sono Arisa, Morgan e proprio Albano. Mille video messaggi simpatici di “complimenti” per Albano: l’atmosfera si distende, tant’è che anche l’ambasciatore del Kazakistan gli ha fatto reperire un divertente messaggio di incoraggiamento.

Infine, la conduttrice ricalca ancora l’onda della “polemica”, incalzando lo stilista: “Come balli tu Mariotto?” ha richiesto. “Divinamente” ha ammesso lui mentre già un gruppo di ballerini ha fatto il suo ingresso per coinvolgerlo invano nelle danze. Chiuso il capitolo del ballo, si passa al canto: Albano presenta Romina Perri, direttamente da New York, con cui si è esibito in “Felicità” a chiusura dell’intervista.