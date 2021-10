Il cantante napoletano, dopo un anno di silenzio, racconterà un po’ di sè, dalla carriera, al suo nuovo album e alla vita privata.

Parte anche oggi un nuovo appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo della domenica più amato dagli italiani. Condotto dall’ iconica zia Mara, anche oggi il programma accoglierà e ascolterà tante importanti personalità: per il mondo della musica, protagonista assoluto è Nino D’Angelo, uno trai più famosi cantanti della storia napoletana. L’artista ha scelto proprio il salotto di Mara Venier per tornare alla ribalta dopo un anno di stop e si racconta dalla vita privata alla carriera, presentando il suo nuovo album, con il brano “Voglio parla solo d’Amore“.

Fiera di aver ritrovato il suo pubblico in studio, la zia Mara inizia a conversare col cantante napoletano, che entra sulle note della sua nuova canzone, acclamato da tutti: in merito al suo periodo buio, l’uomo ci tiene a ringraziare la padrona di casa: “Hai fatto di tutto per darmi una mano, grazie perchè sei sempre presente con noi” ha dichiarato. E poi, sulla sua malattia ormai superata, ha aggiunto: “Non auguro la depressione a nessuno, diventi una nullità“. Nino parla anche della condizione di povertà vissuta dalla sua famiglia durante l’infanzia: “Non festeggiavamo compleanni: vivevamo in un palazzo comunità, io amo questa parola. I miei amici erano poveri come me e facevamo a gara di chi perdeva di più!”. Eppure, ha ammesso che i momenti più belli li ha vissuti proprio in quella condizione: “Non ho mai toccato la pesantezza bella della felicità: quando sei povero, quando ti regalano una cosa era bello! Non toccherai mai quella felicità con mano” ha ammesso.

Segue un filmato della sua amata zia Carmela: Nino, emozionato, ha speso delle bellissime parole per la donna, che da sempre, l’ha visto come un bambino. Mara Venier ha poi raccontato un aneddoto comune avvenuto in occasione del compleanno di Sophia Loren: l’attrice voleva Nino al suo compleanno, tuttavia, lui aveva organizzato una grande festa con i parenti e, dopo una serie di peripezie, lui è riuscito ad esserci. Tant’è che proprio alla grande attrice, che lo sta guardando in TV, Nino ha cantato un pezzo di canzone dedicata al suo amato papà. “In questa canzone, le parole sono più forti di qualunque nota. Avevo scritto una canzone per mamma, ma volevo farla anche per mio padre che forse, dall’altro mondo, avrà pensato che non lo pensavo” ha rivelato il cantante alla Venier.

La conduttrice poi manda in onda un filmato di Nino in cui ha parlato dei genitori, che purtroppo il cantante ha perso a distanza di un anno l’uno dall’altra: caduto in depressione, ha parlato anche dei suoi figli, molto preoccupati per lui. Solo pensando a loro, il cantante ha deciso di “tornare a vivere”: “Ora sto meglio! Ho avuto 4 nipoti, uno più bello dell’altro! Loro sono i veri antidepressivi!“. Dopodiché, il cantante dedica a Mara uno spezzone di “Nu Jeans e Na Maglietta“, suo storico capolavoro che l’ha anche portato al successo: “Ho scritto Nu Jeans e Na maglietta in un momento di semplicità, mia moglie stava lavando a terra” ha rivelato alla conduttrice. Lui e la sua amata Annamaria Gallo, a cui la zia Mara ha anche dedicato un toccante filmato, stanno insieme da più di 40 anni: “Siamo scappati e abbiamo portato nostro figlio al nostro matrimonio, nella pancia. Che bella vita che ho avuto! Anche con la depressine, Annamaria non mi ha mollato un secondo!“.

La Venier ha anche parlato del murales a lui dedicato nella sua amata Napoli e il cantante fa un appello importante: “Mi hanno emozionato gli occhi della disperazione di quei ragazzi che vivono come vivevo io anni fa. Dobbiamo fare qualcosa! Lì ho lasciato il mio cuore”. Poi, coglie la palla al balzo per presentare il suo nuovo album: “Quando ho visto la gente fare la colletta per comprare i colori per fare il murales, ho capito che avevo ancora qualcosa da dare a loro. Sono stanco della provvisorietà” ha ammesso. E così ha cantato la sua nuova canzone a chiusura dell’intervista Voglio parla solo d’Amore.