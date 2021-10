La cantante parla a Verissimo della sua nuova esperienza da conduttrice, senza tralasciare la carriera nella musica e dettagli più personali.

Ebbene sì, oggi Silvia Toffanin ha ospitato in studio una sua freschissima collega “del sabato”: parliamo di Anna Tatangelo, la sensualissima cantante napoletana che, da qualche settimana, ha intrapreso una nuova esperienza nelle vesti di conduttrice. La donna, infatti, presenta il format “Scene da un matrimonio” e non manca di parlare alla Toffanin proprio di questo nuovo percorso televisivo. La ex storica di Gigi D’Alessio, però, non sta trascurando il suo coinvolgimento nel mondo della musica: infatti, si racconta anche nei panni di cantante e in merito alla sua”burrascosa” vita sentimentale.

“Tra i matrimoni si mangia piange tanto. E’ una bella opportunità, ho sempre cantato l’amore con le mie canzoni” ha subito raccontato Anna parlando del suo nuovo programma. E sulla possibilità di sposarsi, ammette con difficoltà: “Non ho pensato di fare questo passo ora, ma sono un’ eterna bambina, l’amore è una cosa bellissima e non lo escludo, mai dire mai“. Dopodiché parla subito del suo nuovo compagno, il cantante Livio Cori: “La mia vita è sempre stata messa sotto i riflettori: mi sono voluta vivere questa cosa con Livio in tranquillità, era priorità che conoscesse mio figlio prima di viverla liberamente“.

Alla domanda di Silvia se sia innamorata, ammette: “Sì, sono innamorata e sto bene“. Ciò che era importante per Anna era il lascia passare di suo figlio Andrea: “La priorità era mio figlio e quando ci hanno beccati mi sono sentita sollevata, c’era anche lui. Ha accettato le mie scelte, ci siamo vissuti questa storia in modo intimo“. La Toffanin poi fa vedere un filmato che rivela che gli innamorati si conoscevano già da tempo. La donna, però rivela un dettaglio: “Quello non era un periodo facile a livello familiare. Con Livio c’era solo stima artistica e amicizia”. Parlando invece del suo ex Gigi, dichiara: “Sarò sempre grata al mio ex compagno di avermi reso mamma, il successo più grande in assoluto”.

Poi Anna racconta dei suoi genitori e si emoziona a tal punto da non riuscire a parlare: mamma e papà l’hanno sempre trattata da figlia, nonostante lei sia cresciuta e si senta in dovere di accudirli. “Sono orgogliosa di loro, mi hanno insegnato il senso del sacrificio, della famiglia e che cosa vuol dire proteggere i propri figli” ha dichiarato tra le lacrime la cantante. Suo papà è un nonno meravigliosa: vuole tanto bene a suo nipote e lo dimostra quotidianamente, viziandolo sempre.

In seguito, si affronta lo spinoso tema della “gravidanza” della nuova compagna del suo ex, scoperta da lei e da loro figlio tramite i giornali: “Sono una mamma, il mio dovere è di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, voglio solo la sua serenità e farò il possibile per renderlo felice. Mi fermo qui per tutelarlo” ha rivelato con estrema educazione ed eleganza.