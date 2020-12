Valerio Scanu ha rivelato che suo padre è ricoverato in terapia semi intensiva per Covid e che lui non riuscirebbe ad avere sue notizie.

Valerio Scanu ha confessato a Oggi la sua preoccupazione per il padre, ricoverato in terapia semi intensiva a causa del Coronavirus. Nei giorni scorsi l’uomo sarebbe stato spostato in un’altra struttura e suo figlio ha rivelato di avere difficoltà a ricevere sue notizie: “So che, al momento, papà è in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiuta a respirare. Poi, però, papà è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”, ha dichiarato il cantante.

Valerio Scanu: il padre positivo al Covid

Anche Valerio Scanu sta vivendo da vicino la preoccupazione di un suo caro positivo al Coronavirus. Il padre del cantante infatti nelle scorse settimane è risultato positivo al virus e a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni è stato ricoverato in terapia semi-intensiva. Il cantante ha rivelato di aver visto la sua famiglia solo per 4 giorni ad agosto, e ha affermato che pur non essendo certo di poterli vedere a Natale si augurerebbe solo che le loro condizioni di salute siano buone.

Scanu ha anche criticato il sistema sanitario italiano affermando che suo fratello avrebbe avuto non poche difficoltà a sottoporsi al tampone per il Coronavirus: “Mio fratello aveva sintomi e subito è partita la richiesta per il tampone: ebbene ci vogliono quasi due settimane per farlo, è assurdo!”, ha dichiarato a Oggi.

Il rapporto stretto col padre

Il cantante è legatissimo al padre che, senza dubbio – insieme alla madre – ha il merito di aver instillato in lui l’amore per la musica fin dalla più tenera età. A IsaeChia è stato proprio il padre di Valerio Scanu, Tonino, a confessare quali momenti della carriera musicale di suo figlio lo avessero emozionato di più: “La vittoria a Sanremo, che desiderava tantissimo. Per e sua madre, invece, il trionfo a Bravo Bravissimo: era solo un bambino”, aveva detto.

