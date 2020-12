Mika ha svelato che il suo collega giudice a X Factor, Hell Raton, è guarito dal Coronavirus. La notizia finora era stata tenuta segreta.

Mika ha commesso una clamorosa gaffe alla semifinale di X Factor, dove ha rivelato che il suo collega Hell Raton sarebbe stato contagiato dal Coronavirus: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”, ha detto il cantante cercando di consolare il collega dopo l’eliminazione della sua concorrente, Mydrama. Fortunatamente Raton non se la sarebbe presa per la rivelazione fatta dal collega e anzi, avrebbe colto l’occasione per ringraziare Emma Marrone (che gli sarebbe stata vicina durante la malattia).

Hell Raton ha avuto il Covid: la gaffe di Mika

Senza volerlo Mika ha rivelato che Hell Raton è risultato positivo al Covid e oggi è finalmente guarito.

Mika

Quando la concorrente Mydrama è stata eliminata infatti, Mika ha cercato di scagliare una lancia a favore del collega affermando quanto duramente avesse lavorato pur essendo positivo al Covid, cosa che finora Manuel Zappadu (vero nome di Hell Raton) aveva preferito non rivelare pubblicamente.

“Non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino”, ha detto il cantante, dimostrando di non essersela presa per quanto affermato da Mika.

Anche Alessandro Cattelan contagiato

Hell Raton non è stato l’unico volto di X Factor a essere risultato positivo al Coronavirus. Lo scorso 2 novembre anche Alessandro Cattelan era risultato positivo a Covid-19 e aveva trascorso la quarantena obbligatoria a casa, in isolamento in una stanza separata da quella di sua moglie (Ludovica Sauer) e delle figlie. Fortunatamente sia lui che Hell Raton sono guariti dopo alcune settimane di isolamento e senza riportare gravi conseguenze a causa del virus.