Alessandro Cattelan ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus. La diretta di X Factor andrà in onda comunque?

Anche Alessandro Cattelan si è aggiunto alla schiera di conduttori e vip che nelle ultime ore hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus. Il conduttore sarebbe in isolamento in casa, con le figlie e la moglie, e al momento sarebbe in attesa di un test molecolare che confermi la sua positività al virus.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”, ha scritto Cattelan nel suo post via social.

Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus

Alessandro Cattelan ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. In attesa di una conferma (attraverso il test molecolare) il conduttore ha fatto sapere che resterà in isolamento fiduciario in una camera dell’appartamento che condivide con la moglie e le due figlie, che da sotto la porta non mancherebbero di fargli sentire il loro affetto con disegni e teneri messaggi.

Alessandro Cattelan

“Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”, ha scritto il conduttore dando la notizia ai suoi fan.

I dubbi sulla diretta a X Factor

Se Cattelan dovesse risultare positivo anche al test molecolare non potrà prendere parte a X Factor, ma al momento sembra che il programma andrà in onda lo stesso. Forse il conduttore seguirà l’esempio di Carlo Conti – anche lui positivo a Covid-19 – che ha condotto Tale e quale Show in collegamento da casa. Al momento il team di X Factor si è limitato solo a manifestare la propria vicinanza al conduttore scrivendo via social: “La famiglia di XF2020 è con il nostro capitano Alessandro Cattelan”.