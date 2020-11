Marco Baldini è diventato papà per la prima volta. Attraverso il suo profilo Instagram, ha dato il benvenuto al piccolo Leonardo.

Fiocco celeste in casa di Marco Baldini: il conduttore è diventato papà per la prima volta a 61 anni. Lui e la compagna Aurora hanno accolto in famiglia il piccolo Leonardo. La lieta novella arriva dal profilo Instagram dell’uomo che, citando una canzone di Piero Pelù, ha dato il benvenuto al primogenito.

Dopo una vita di eccessi, Baldini ha messo la testa a posto e la nascita del primo figlio ne è la dimostrazione. Marco ha condiviso uno scatto dolcissimo, dove la mano della neo mamma Aurora stringe quella del suo erede.

Marco Baldini è diventato papà

Per annunciare al mondo la paternità, Baldini ha preso in prestito una strofa di una canzone di Piero Pelù, il brano sanremese “Gigante“.

A didascalia di una fotografia che ritrae le manine del piccolo Leonardo strette a quelle di mamma Aurora, si legge: “Niente di proibito, Tu sei benvenuto al mondo. E’ come una giostra la mente Tu sei padrone di tutto e di niente… Gigante! Leonardo (Leo) Baldini 1/11/2020”.

Marco e la compagna avevano annunciato di essere in dolce attesa nel giorno del 61esimo compleanno del conduttore, non nascondendo l’immensa gioia. Dopo 9 mesi di attesa, hanno finalmente stretto tra le braccia il frutto del loro amore.

Marco Baldini: un passato difficile

Baldini ha un passato ricco di eccessi. La dipendenza dal gioco l’ha portato a perdere tutto, non solo il suo patrimonio. Il suo matrimonio con Stefania Lillo è finito, gli amici gli hanno voltato le spalle e il lavoro di anni ed anni è andato in fumo.

“Non perdevo soldi, ma cose più importanti come la famiglia, gli amici e il lavoro. Ho perso l’opportunità di avere un figlio, non sarebbe neanche finito il mio matrimonio. Gli affetti sono le cose più importanti, ho perso per strada tanti amici”, ha dichiarato in un’intervista a Vieni da Me.

Fortunatamente, il passato è ormai passato: oggi Marco è un uomo nuovo. La dipendenza dal gioco è archiviata – o almeno si spera -, il lavoro è in ripresa, l’amore con Aurora va a gonfie vele e, dulcis in fundo, è diventato papà. Cosa desiderare di più dalla vita?