Francesco Totti è risultato positivo al Coronavirus, così come sua moglie Ilary Blasi. L’ex calciatore della Roma ha la febbre.

Francesco Totti ha contratto il Coronavirus. La notizia è stata diffusa dall’Ansa, che ha ricevuto una conferma da parte di una persona molto vicina all’ex calciatore. Oltre al “Pupone”, anche la moglie Ilary Blasi è risultata positiva al tampone per Covid-19. Francesco ha la febbre ed è in isolamento presso la sua abitazione situata a Roma Sud. Sua moglie Ilary, invece, non ha sintomi.

Totti e Ilary hanno il coronavirus: come stanno

Il Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio il mondo intero. In Italia, dopo una prima ondata, sembrava essere tornati alla normalità. Eppure, il “virus democratico” è tornato a colpire e sembra più agguerrito che mai. I positivi crescono di ora in ora e tra loro ci sono anche Francesco Totti e Ilary Blasi.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Mentre l’ex calciatore della Roma ha la febbre, la conduttrice Mediaset è asintomatica. La notizia della loro positività ha fatto il giro del web in un lampo, ma non è stata confermata dai diretti interessati. A ufficializzare la malattia è stata una fonte molto vicina alla loro famiglia, che è stata raggiunta dall’Ansa.

La Blasi, essendo asintomatica, ha condiviso delle Instagram Stories in cui si mostra in forma come sempre. Ovviamente, anche lei è in quarantena presso la sua abitazione, la stessa che condivide con Francesco.

Francesco Totti: la morte del papà per Covid

Soltanto qualche giorno fa, Totti salutava per l’ultima volta suo papà Enzo, morto a causa del Covid-19. Il 76enne aveva altre patologie, ma a dargli il colpo fatale è stato proprio il “virus democratico”. Anche la mamma dell’ex calciatore era risultata positiva, ma le sue condizioni sono apparse subito buone. La donna, infatti, aveva contratto il Coronavirus in forma lieve.

Il Covid-19 ha colpito molto forte la famiglia Totti, per cui tutti i fan tengono le dita incrociate per Francesco e Ilary. La speranza è quella che entrambi possano uscire presto e, soprattutto, vincitori da questa ennesima battaglia. Al momento non si hanno altri aggiornamenti, per cui si attendono loro dichiarazioni ufficiali.