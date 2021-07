L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Luisa Anna Monti si è operata per il tumore al seno. L’intervento è durato circa sette ore ed è stato un successo.

Sono passate poche settimane da quando Luisa Anna Monti confessò di avere un tumore al seno attraverso un post su Instagram. In molti sono rimasti col fiato sospeso mentre l’ex dama di Uomini e Donne si sottoponeva all’intervento chirurgico per rimuovere la massa tumorale.

Fortunatamente, l’esito dell’operazione è positivo: “Qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento, è andato tutto bene finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta”, ha scritto in un nuovo post su Instagram, colmo di ottimismo e gratitudine.

Nel messaggio che Luisa Anna Monti ha voluto condivedere con i fan, la donna ringrazia tutti coloro che le sono stati accanto, da medici a amici, da personale sanitario a parenti, dal compagno Salvio Calabretta all’amica Sabrina Travaglini. Ringraziamenti particolari, commoventi, quelli che dedica ai suoi genitori, “Angeli custodi che mi hanno tenuto la mano”.

Luisa Monti conclude la lotta al tumore con un messaggio carico di speranza e ottimismo: “Le prove vanno affrontate.. Amatevi non perdete mai la speranza.. Viva la Vita.”

