Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti si sono mostrate mentre erano in un campo di marijuana. Le due hanno spiegato perché.

Che ci fanno Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli vestite di tutto punto in un campo di marijuana in Puglia? A svelarlo sono state le due stesse attrici che via social hanno spiegato di aver aderito ad un progetto benefico per i malati (oncologici e non) che preveda l’uso di cannabis terapeutica. Al progetto ha aderito anche Vasco Rossi (che le due non hanno mancato di ringraziare via social). “Io e la mamma abbiamo sposato questa causa e stiamo qui in Salento per aprire l’associazione Ornella Muti Hemp Club: siamo venute a metterci il cuore l’anima e la faccia nella speranza che altri personaggi del mondo dei “vip” si facciano avanti senza paura! Non c’è nulla di più valoroso che sostenere chi ha bisogno”, ha scritto Naike spiegando il progetto nel suo post via social.

Naike Rivelli e Ornella Muti nel campo di marijuana

Naike Rivelli e Ornella Muti hanno dato vita ad un altro progetto che, senza dubbio, finirà per suscitare le reazioni degli haters sui social: madre e figlia si sono recate in Salento per promuovere una nuova associazione benefica finalizzata alla legalizzazione della marijuana medica per i malati. Le due hanno chiesto a colleghi ed influencer di sostenerle nel loro nuovo progetto e, a quanto pare, Vasco Rossi avrebbe già abbracciato la loro causa.

“Siamo in Salento con la mamma Ornella Muti a lottare per la legalizzazione della cannabis. Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica.” ha spiegato Naike tramite social.

Naike: la foto senza veli

Le due non hanno perso occasione per farsi ritrarre in uno sterminato campo di marijuana, e come sempre Naike non ha mancato di condividere con i fan un suo scatto bollente in cui è ritratta completamente senza veli.