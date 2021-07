Paris Hilton smentisce le chiacchiere di gravidanza nell’ultima puntata del suo podcast, This is Paris. In seguito, tuttavia, ribadisce il desiderio di avere dei gemelli.

Paris Hilton si trova a smentire le chiacchiere di gravidanza. La speculazione aveva avuto origine dal magazine Page Six, ma ogni dubbio che la showgirl fosse in dolce attesa è stato chiarito da Paris stessa nell’ultima puntata del suo podcast This is Paris. “Aspetto tre gemelli” dichiara con ironia. Poi spiega il reale motivo per cui ha deciso di aspettare il 2022 per avere figli: “In questo momento, stiamo realizzando il mio vestito per il matrimonio e vorrei mi stesse meravigliosamente bene, dunque aspetteremo.” Paris preferisce quindi dare precedenza al matrimonio con Carter Reum prima di concentrarsi sulla gravidanza.

Uno sguardo al futuro

L’ereditiera più famosa al mondo ribadisce tuttavia quando aveva dichiarato a inizio anno: il desiderio di portare in grembo due figli, un maschio e una femmina, tramite fecondazione in vitro. “Vorrei una bambina, vorrei chiamarla London. È sempre stato il mio desiderio”, dice. Rimane il mistero, invece, su quale sia il nome che ha in mente per il maschietto.

Paris spiega anche la sua idea riguardo l’origine delle chiacchiere sulla gravidanza. “Credo che le speculazioni su una mia gravidanza siano nate durante una cena da Nobu, a Malibù. Indossavo l’ultimo push-up della mia linea di lingerie e qualcuno deve aver presunto io potessi essere incinta.” Poi, dopo una breve pausa, aggiunge: “Tuttavia, ancora non lo sono. L’unica cosa che ho nel forno sono le mie lasagne!” Un cenno ironico a Cooking with Paris, l’ultimo progetto della showgirl con Netflix.