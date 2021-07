Continua la passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, avvistati all’isola di Capri a passeggiare mano nella mano dopo il bacio sui social. Intorno a loro selfie e applausi della folla.

Sono passati pochi giorni dall’ufficializzazione della storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck tramite un bacio su Instagram, ed ecco che una delle copie più chiacchierate (e invidiate) di quest’estate torna a mostrarsi in pubblico.

I due infatti hanno deciso di concedersi una fuga d’amore a Capri, nel Golfo di Napoli, raggiunta a bordo del lussuoso yacht Valerie. Quando sono apparsi in via delle Botteghe per una passeggiata romantica mano nella mano, la folla attorno a loro è esplosa in una frenesia di applausi e scatti rubati ai due piccioncini.

Sono passati ben 17 anni dal gennaio del 2004, anno che segna la fine della loro precedente relazione. Secondo il magazine Page Six, la cantante ne era uscita completamente distrutta, il suo cuore letteralmente fatto a pezzi dopo che fu lei stessa a mettere fine alla relazione. I due si sono riavvicinati in occasione del cinquantaduesimo compleanno di Jennifer Lopez, festeggiato a Saint Tropez sempre a bordo del lussuoso yacht Valerie. La foto del bacio che ha ufficializzato la loro storia qualche giorno fa, infatti, risale proprio al compleanno della cantante.

Ora, a vederli passeggiare spensierati e felici per le vie di Capri, sembra che Jennifer Lopez e Ben Affleck (o, come amano definirli i loro fan, i Bennifer) stiano vivendo tutta l’intensità del loro ritrovato amore.