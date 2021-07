La ginnasta Simone Biles si è ritirata anche dalla finale individuale a Tokyo 2020. Secondo indiscrezioni avrebbe avuto problemi di stress.

Per cause non meglio precisate la campionessa di ginnastica artistica Simone Biles ha deciso di ritirarsi dalla competizione individuale e a squadre alle olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo indiscrezioni – confermate dalla stessa atleta dopo il ritiro dalla finale a squadre – sarebbe stato lo stress a spingerla verso questa decisione: “Non è stata una giornata facile o la mia migliore, ma l’ho superata. A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle. So che lo spazzo via e faccio sembrare che la pressione non mi colpisca, ma dannazione a volte è difficile: le olimpiadi non sono uno scherzo”, ha scritto la sportiva in un post via social.

Simone Biles si ritira dalla finale individuale

Con grande dispiacere dei suoi fan Simone Biles ha deciso di ritirarsi dalla finale olimpica individuale e da quella a squadre. Secondo quanto riporta Il Post – e stando a quanto in parte confermato dalla stessa sportiva – sarebbe stato lo stress dovuto alla competizione a spingerla ad abbandonare la gara. “Ho solo pensato che fosse un po’ meglio fare un passo indietro lavorando sulla mia consapevolezza e sapevo che le ragazze avrebbero fatto un lavoro assolutamente grandioso. Non volevo che la squadra rischiasse la medaglia per una mia cavolata perché loro hanno lavorato davvero troppo duro così ho deciso che spettasse alle ragazze proseguire il resto della gara”, ha dichiarato Biles nella conferenza stampa successiva al suo ritiro (e riportata dai Rai News).

Il primo ritiro

Dopo che la sua squadra era stata battuta dal quartetto russo in sua assenza Simone Biles non aveva nascosto di volersi concentrare solo su se stessa, senza curarsi di ciò che gli altri si sarebbero aspettati da lei: “Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere”, ha aveva affermato la sportiva.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/simonebiles/