Luisa Anna Monti, ex dama di Uomini e Donne, ha confessato di avere un cancro al seno. Presto dovrà essere operata.

Luisa Anna Monti dovrà operarsi al seno a causa di un tumore. Lei stessa ha dato l’annuncio ai suoi fan attraverso un post via social, dove ha espresso la sua preoccupazione ma anche la sua voglia di affrontare questo difficile momento con coraggio: “Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”, ha scritto.

Luisa Anna Monti: il tumore

Dopo un primo cancro alla tiroide Luisa Anna Monti, ex volto di Uomini e Donne, ha scoperto di avere un tumore al seno. L’ex dama del trono over ha perso entrambi i genitori a causa del cancro, e via social non ha nascosto di essere spaventata proprio per questo. Nonostante il dramma abbia sconvolto la sua vita Luisa Anna si è detta convinta di voler affrontare questa ennesima prova con coraggio: molto presto lei e il suo compagno, Salvio Calabretta, convoleranno a nozze.

Il matrimonio rimandato

A causa dell’emergenza Coronavirus e del tumore da cui ha da poco scoperto di essere stata colpita, Luisa Anna ha dovuto rinviare la data delle sue attese nozze con Salvio Calabretta (anche lui ex volto del dating show di Maria De Filippi). “Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c’è…ma guai a lasciarsi andare…non sono malata ne voglio essere trattata tale”, ha scritto nel suo post via social, che ha subito ricevuto il calore e l’affetto da parte dei fan.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/luisaannamonti/