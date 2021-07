Tra gossip, scandali e news inaspettate, ecco quali sono stati i principali gossip che hanno interessato i vip nel weekend!

Mentre in rete ha iniziato a impazzare un rumor riguardante una presunta gravidanza di Elettra Lamborghini, Can Yaman si è infuriato con i paparazzi in Turchia e Angela Robusti (compagna di Filippo Inzaghi) ha svelato di essere in attesa di un maschietto. Nel frattempo il mondo intero è rimasto col fiato sospeso alla notizia dell’improvviso intervento a cui ha dovuto sottoporsi Papa Francesco. Scopriamo quali sono state le principali news di gossip del weekend!

Le news di gossip del weekend

Grande apprensione in tutto mondo per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per un delicato intervento. Dopo l’operazione in anestesia generale il Pontefice dovrà trascorrere 5 giorni in ospedale.

Papa Francesco

Elettra Lamborghini aspetta un figlio insieme al marito Nick van de Wall? La notizia ha iniziato a impazzare in rete dopo che nelle sue stories l’ereditiera ha mostrato la mano del suo fidanzato mentre era intento a carezzarle la pancia.

Cicogna in arrivo anche a casa Robusti/Inzaghi: i due hanno annunciato via social di aspettare un maschietto. “Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!”, ha scritto Inzaghi nel suo post.

Intanto, in Turchia, Can Yaman avrebbe avuto un acceso scontro con i paparazzi, che da mesi tentato di violare la sua privacy. La fidanzata Diletta Leotta si sarebbe trovata costretta a rimproverarlo.

Per Arisa il weekend è stato a dir poco “infuocato”: sui social la cantante si è mostrata a bordo piscina in un seducente bikini. “Baci da Napoli”, ha scritto nella didascalia al suo post.

Ospite a Belve intanto Paola Perego ha confessato dettagli e retroscena del suo passato, compresi i tradimenti che avrebbe subito dal suo ex marito, Andrea Carnevale.