Secondo i rumor in circolazione una delle coppie di Temptation Island sarebbe stata squalificata a poche ore dall’inizio dello show.

Squalifica in atto a Temptation Island? Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete (e riportate da Il Tempo) una delle coppie presenti nel programma sarebbe stata squalificata dopo appena una puntata. La coppia interessata sarebbe quella formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti e, a quanto pare, tra i due sarebbero volati stracci: a causa della sua gelosia il ragazzo sarebbe persino arrivato a infrangere il regolamento dello show, finendo per essere immediatamente squalificato.

Temptation Island: una coppia squalificata

La coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti (finita al centro di una bufera per via della loro differenza d’età) sarebbe stata squalificata a poche ore dall’inizio di Temptation Island. Stando a quanto riporta il Tempo a infrangere il regolamento sarebbe stato Tommaso che, pazzo di gelosia, avrebbe cercato d’intrufolarsi sulla parte del villaggio riservato alle ragazze, infrangendo le regole.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FILIPPO BISCIGLIA

Come se non bastasse il ragazzo avrebbe fatto discutere anche per alcune delle affermazioni fatte nei confronti della fidanzata che, a suo dire, avrebbe dovuto “coprire il suo corpo perfetto” ed evitare di mostrarlo ad altri uomini presenti nel programma. Le affermazioni di Tommaso hanno scatenato un vero e proprio putiferio in rete, dove tanti si sono scagliati contro di lui bollando le sue affermazioni come “medievali”. Saranno davvero lui e Valentina ad aver lasciato per primi lo show a causa di una squalifica?

La differenza d’età

Valentina Nulli Augusti ha ben 39 anni, mentre Tommaso Eletti ne ha solamente 19. La differenza d’età tra i due ha è stata ampiamente criticata in rete, dove in tanti hanno avuto da ridire sulla questione. Ursula Bennardo, ex volto di Uomini e Donne, ha commentato la vicenda scrivendo nelle sue stories: “Io ho 39 anni ed un figlio di 20, se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine”.