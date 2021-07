La conduttrice Michelle Hunziker ha annunciato con estremo dolore la scomparsa della sua adorata cagnolina, Lilly.

Un terribile lutto ha colpito Michelle Hunziker e la sua famiglia: la cagnolina Lilly, al fianco della conduttrice da ben 11 anni, è improvvisamente scomparsa. Per la showgirl si tratta di un lutto insopportabile visto che la sua amica a quattro zampe le è stata accanto per moltissimi anni. “

Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva… Mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque… Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più”, ha scritto la showgirl in un suo lungo post.

Michelle Hunziker: morto il cane Lilly

In tanti tra i fan di Michelle Hunziker si sono uniti al suo dolore per la scomparsa della cagnolina Lilly, sua amica inseparabile da ben 11 anni. Ad annunciare la scomparsa dell’animale è stata la stessa conduttrice, che ha dedicato a Lilly un lungo e tenero messaggio.

Anche la figlia della Hunziker, Aurora Ramazzotti, si è unita al suo dolore scrivendo tra i commenti: “Ci ha dato tantissimo.. era un’anima speciale”. Come lei anche Paola Turani, Katia Follesa e molti altri hanno espresso il loro affetto a Michelle Hunziker durante questo momento particolarmente difficile.

Gli amici a quattro zampe

Oltre a Lilly – che era senza dubbio la “preferita” di Michelle Hunziker – la showgirl e suo marito Tomaso Trussardi possiedono altri due cani: Leone e Odino. Il piccolo Odino – ultimo arrivato in famiglia – è un cucciolo di levriero, ed è stato il marito della conduttrice a desiderarlo strenuamente. “È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva. Da lì ero conquistata”, ha raccontato Michelle Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito dell’ultimo arrivato in famiglia.