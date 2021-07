“Baci da Napoli” scrive Arisa sul suo Instagram, accendendo l’estate con un bikini esplosivo che manda in delirio i follower. Sui social piovono complimenti a rotazione…

L’estate 2021 di Arisa, dopo i gossip più spinosi che l’hanno vista protagonista di un velenoso tira e molla con Andrea Di Carlo, sembra orientata verso tanto relax e un bel bagno di sole e vacanze. La cantante non smette di tenere alta l’attenzione dei fan, e l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram non sbaglia il colpo. Ecco come si è mostrata ai suoi follower sotto il cielo cristallino di Napoli…

Arisa in bikini a Napoli: la foto fa impazzire i fan

Arisa si gode il sole del capoluogo partenopeo e si mostra in tutta la sua bellezza con un bikini super a bordo piscina! La foto dell’artista infiamma i social ed è accompagnata da questa didascalia: “C’a Maronna t’accumpagna, Baci da Napoli“. Un’immagine che sembra lontana anni luce dalle tormentate parentesi sentimentali che l’hanno vista protagonista del gossip insieme ad Andrea Di Carlo, con cui l’idillio sarebbe sfumato a un passo dalle nozze…

Arisa madrina speciale a Napoli

È stato un periodo ricco di impegni per Arisa, chiamata a fare da madrina al Gay Pride 2021 proprio in Campania. A. conclusione dell’evento, si sarebbe ritagliata un po’ di relax durante un parti in piscina all’interno di un locale, alla presenza di altri volti noti dello spettacolo.

La cantante è seguitissima sui social non solo per la sua carriera artistica, ma anche per i messaggi che trasmette al pubblico contro ogni forma di discriminazione. Paladina della body positivity, mostra spesso il suo corpo e i suoi difetti invitando tutti a dimenticare la “prigione” delle forme perfette e del pregiudizio.

