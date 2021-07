Nelle ultime ore, un messaggio indirizzato a Elisabetta Gregoraci ha scatenato il caos sui social. Il mittente? Il padre di Pierpaolo Pretelli, l’ex velino con cui la conduttrice di Battiti Live ha avuto una forte intesa al GF Vip…

Bruno Pretelli, papà dell’ex velino e gieffino Pierpaolo Pretelli, avrebbe pubblicato un messaggio di complimenti rivolto a Elisabetta Gregoraci per la sua conduzioni di Battiti Live. Parole che, secondo quanto emerso, avrebbero scatenato il putiferio tra i follower per una presunta mancanza di rispetto nei confronti della fidanzata del figlio, Giulia Salemi. Il “triangolo” sentimentale che aveva tenuto banco al Grande Fratello Vip sembrava morto e sepolto, ma ora tutto torna a far ribollire le cronache rosa.

Pierpaolo Pretelli, il padre Bruno scrive a Elisabetta Gregoraci

Secondo quanto riportata da BlogTivvù, Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo Pretelli, avrebbe fatto i complimenti – pubblicamente via Instagram Story – a Elisabetta Gregoraci dopo Battiti Live salvo poi cancellare tutto in seguito ad alcuni commenti negativi in cui sarebbe stato criticato per la presunta mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi, attuale fidanzata del figlio.

La querelle affonda le radici nella parentesi “quasi” sentimentale tra l’ex velino e l’ex moglie di Flavio Briatore, molto apprezzata nella famiglia di lui e soprattutto dai genitori, Bruno e Margherita. Il padre di Pretelli, nel suo messaggio alla conduttrice di Battiti Live, le avrebbe rivolto un complimento anche da parte della moglie, scatenando la rabbia dei sostenitori dei “Prelemi“.

Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci

L’intesa platonica tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli era sfumata a favore della storia d’amore di lui con Giulia Salemi, e le parole spese dal suocero di quest’ultima per la sua “rivale” hanno acceso il gossip. “Complimenti per tutto da me e Margherita“, avrebbe scritto Bruno Pretelli, aprendo involontariamente a un’ondata di critiche social.

Pierpaolo Pretelli interviene sul messaggio del padre a Elisabetta Gregoraci

“Buongiorno a tutti! Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensi di cambiare tutto questo?! Con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà? #ciaone #prelemi“. Questo il commento via Twitter di Pierpaolo Pretelli dopo il caos esploso intorno al messaggio del padre per Elisabetta Gregoraci, messaggio di cui lo stesso Bruno Pretelli avrebbe smentito di essere il mittente.

A detta di alcuni ci sarebbe un profilo fake dietro la questione, anche se un’ultima mossa dell’ex gieffino sembrerebbe ricalcare un’altra storia: secondo. quanto riportato da BlogTivvù, Pierpaolo Pretelli avrebbe poi cancellato il suo tweet e avrebbe scritto soltanto poche parole, forse dopo essersi reso conto che non si trattava di una bufala: “Io no so più che fare ormai…“.