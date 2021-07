L’allenatore Filippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti hanno annunciato che presto avranno insieme il loro primo figlio.

Con enorme gioia Filippo Inzaghi ha annunciato che lui e la sua compagna, Angela Robusti, aspettano un bambino. Per la coppia si tratta del primo figlio e i due hanno già rivelato che si tratterà di un maschietto. “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo…allora capisci che sarà per sempre…Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore…Siamo già pazzi di te!”, ha scritto nel suo post via social l’allenatore.

Filippo Inzaghi papà per la prima volta

Pippo Inzaghi e l’ex volto di Uomini e Donne Angela Robusti aspettano un bambino. I due stanno insieme da circa 3 anni e sono più felici che mai. In tanti sui social hanno fatto le congratulazioni alla coppia per il nuovo arrivo in famiglia e molti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla gravidanza e sul nome del bebè.

Tra i colleghi e gli amici che hanno fatto gli auguri a Inzaghi per la lieta notizia vi sono Filippo Galli (che ha scritto tra i commenti al suo post: “Auguri superpippo!”) Guglielmo Vicario, Antonio Conte e Matteo Materazzi.

Angela Robusti: la carriera

Classe 1989 Angela Robusti è nata e cresciuta in Veneto e si è laureata in Architettura. Nel 2016 è approdata al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma ha trovato l’amore accanto a Filippo Inzaghi solo una volta uscita dal programma. Oggi Angela lavora come organizzatrice d’eventi e modella e molto presto diventerà per la prima volta mamma del suo bebè. Lei e Inzaghi sveleranno il nome scelto per il loro bambino?