Scoppia una lite al falò di Temptation Island, che porta a uno schiaffo sferrato da Manuela ai danni di Stefano dopo una discussione piuttosto accesa.

La coppia formata da Manuela e Stefano è senza ombra di dubbio una delle più discusse e burrascose di questa stagione di Temptation Island, ma nessuno si aspettava lo schiaffo al falò di confronto. Certamente la discussione era d’obbligo: sia Manuela che Stefano sono stati molto vicini ai single Luciano e Federica, con i quali è anche scattato il bacio. Ora, tuttavia, la loro lunga storia sembra essere giunta al capolinea.

La discussione al falò e lo schiaffo

Fin dai primi momenti del confronto Stefano ha più volte sottolineato la mancanza di autostima di Manuela. Secondo il ragazzo, infatti, la sua ormai ex compagna sarebbe “insicura di se stessa perché ha il naso rifatto”. Manuela si è sentita ferita sul vivo e ha reagito con rabbia e furore, aggredendo Stefano e tirandogli uno schiaffo. Il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia interviene, tentando di calmare gli animi e ponendosi tra i due ragazzi.

Anche il resto del falò si rivela essere piuttosto burrascoso. Stefano ha visionato i video della ex compagna, e poi ha deciso di attaccare la nuova relazione di lei con Luciano. “Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole come te”, dice Stefano. “Te l’avevo detto che ti saresti innamorata del primo tacchino”.

Manuela, tuttavia, non si perde d’animo. “Non ho trovato un tacchino, ma un uomo. Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno, io non ho dimenticato perché per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te.”

Stefano ha deciso di continuare ad attaccare la debolezza di Manuela. “Sei debole, ti lasci incantare, ammettilo che sei debole”. La ragazza, mostrando maturità e consapevolezza, abbraccia la sua debolezza anziché negarla. “Sì, sono debole, sono insicura, non me ne vergogno.”

Infine, Manuela raccoglie il coraggio e pone una fine alla relazione: “Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme.”

Il momento dello schiaffo a Temptation Island ha generato diverse discussioni tra i fan dei due, tra chi sostiene che Stefano se lo sia meritato e chi, invece, dice che la violenza non è mai giustificabile. Una cosa pare certa: si direbbe proprio che Manuela abbia deciso di seguire il consiglio di Valentina Vignali!