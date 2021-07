Tra rotture e inaspettati ritorni di fiamma, ecco che fine hanno fatto le coppie di Temptation Island 2021 ad un mese dalla fine dello show.

A Temptation Island 2021 alcune coppie sono inesorabilmente naufragate mentre altre, in maniera del tutto inaspettata, hanno confessato di essere tornate insieme dopo la fine dello show. Scopriamo di quali si tratta e cosa hanno confessato in merito alle loro storie d’amore.

Temptation Island: le coppie un mese dopo

A un mese dalla fine di Temptation Island Valentina Nulli Augusti ha confermato di non voler tornare insieme al suo giovanissimo fidanzato Tommaso Eletti, che durante la loro partecipazione allo show si era buttato tra le braccia di una tentatrice per la sua gelosia nei suoi confronti. “Lui vuole tornare con me ma non lo perdono, per me è inaccettabile”, ha dichiarato lapidaria Valentina.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FILIPPO BISCIGLIA

Fiori d’arancio in vista invece per Claudia e Ste: i due hanno lasciato il programma più uniti che mai, e a un mese di distanza dalla sua fine hanno confermato di avere intenzioni serie. “Non riesco a immaginare il mio futuro senza di lei”, è stato il commento di Ste difronte a Filippo Bisciglia.

Di tutt’altro avviso sono stati invece Jessica Mascheroni e il fidanzato Alessandro, che dopo 7 anni si sono detti addio. Dopo la fine del programma lui si è recato dall’ex fidanzata unicamente per riprendersi alcuni oggetti personali. “Abbiamo capito che non potevamo continuare così. Ora sono felice della mia nuova vita, anche se un po’ soffro la lontananza”, ha spiegato a Bisciglia.

A Temptation Island Floriana e Federico sono riusciti invece a stabilire un equilibrio nonostante i loro problemi, e ad un mese di distanza dalla fine dello show hanno confermato di stare ancora insieme. Lo stesso non si può dire di Manuela e Stefano, che una volta terminate le riprese hanno comunque continuato a frequentare i single con cui avevano legato all’interno del programma.

Un mese dopo la fine del programma Natascia e Stefano hanno confermato di stare ancora insieme e di sognare una famiglia tutta loro in futuro. “Dopo la trasmissione abbiamo iniziato a comunicare di più. Io ho capito che senza di lei non riesco a stare”, ha dichiarato Alessio.