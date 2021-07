Durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini ha confermato la sua storia d’amore con Matteo Giunta, suo allenatore.

Da anni circolano voci riguardanti una presunta storia d’amore tra la campionessa Federica Pellegrini e il suo allenatore, Matteo Giunta, con cui spesso la nuotatrice è stata avvistata in atteggiamenti intimi. Durante le olimpiadi di Tokyo 2020 la campionessa ha confessato che la sua unione con l’allenatore non sarebbe unicamente di natura sportiva e ha spiegato perché finora avrebbe preferito non parlarne apertamente:

“Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo”, ha dichiarato ai microfoni del Tg1.

Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la storia d’amore

Federica Pellegrini ha finalmente confermato la sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta con cui, secondo indiscrezioni, starebbe insieme dal 2018, all’indomani dalla sua rottura da Filippo Magnini (che, curiosamente, è proprio cugino dello stesso Giunta, che è stato anche suo allenatore). Oggi la campionessa è più felice che mai e a Tokyo 2020 (dove è entrata nella storia conquistando ben 5 ultime vasche in cinque edizioni olimpiche) ha dichiarato di volersi godere il momento: “Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse sarà la prima finale olimpica davvero divertente per me”, ha dichiarato la campionessa dopo la finale conquistata nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici.

La finale di Tokyo 2020

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini è riuscita a centrare la sua quinta finale nei 2000 stile libero, record assoluto che nessuna nuotatrice prima di lei era riuscita a compiere. La ‘Divina’, una volta appreso l’importante risultato, è scoppiata in lacrime a bordo vasca e si è detta entusiasta per il risultato ottenuto: “Cosa c’è in questa finale? Ci sono 20 anni di vita”, ha dichiarato ai microfoni del Tg1.