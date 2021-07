Federica Pellegrini è in finale a Tokyo 2020 per la quinta volta consecutiva: è la prima nuotatrice ad aver raggiunto simile traguardo.

A Tokyo Federica Pellegrini ha raggiunto la finale nei suoi 200 stile libero, ed è l’unica donna nella storia a raggiungere la gara che assegna le medaglie nella stessa gara per cinque volte consecutive. In preda all’emozione per l’importante risultato ottenuto la nuotatrice ha pianto di gioia e ai microfoni Rai ha dichiarato di aver “messo in acqua” 20 anni della sua vita, segnati da un impegno e da una tenacia che le hanno permesso di diventare una delle campionesse più premiate del mondo.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini in finale per la quinta volta consecutiva

Ancora una volta Federica Pellegrini ha scritto la storia nonostante una stagione difficile (e il contagio da Covid alcuni mesi fa, che l’aveva costretta a rinunciare all’International Swimming League ad ottobre). A Tokyo 2020 la nuotatrice ha raggiunto la quinta finale consecutiva nella stessa specialità, i 200 stile libero. Prima di lei soltanto il nuotatore Micheal Phelps era riuscito a qualificarsi in 5 finali consecutive nei 200 farfalla. La nuotatrice ha atteso i risultati delle sue colleghe a bordo vasca e poi, in preda all’emozione, si è portata le mani alla bocca senza riuscire a trattenere le lacrime d’emozione per il risultato ottenuto.

I record

Fin da giovanissima Federica Pellegrini ha raggiunto importantissimi traguardi grazie al suo straordinario talento e alla sua enorme tenacia: vanta ben 11 record mondiali e dal 2009 detiene quello dei 200 sl in 1’52”98. È la prima donna al mondo sul podio nella stessa gara (i 200 sl) per 8 edizioni consecutive e la prima ad aver infranto il muro dei 4’ nei 400 sl (3’59”15, ora record europeo). Dopo l’addio del suo storico allenatore, Alberto Castagnetti, la nuotatrice è stata allenata da Matteo Giunta, con cui si vocifera che presto potrebbe convolare a nozze.