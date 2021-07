Nel corso di un viaggio in aereo verso la Sardegna, Tommaso Zorzi si fotografa mentre è seduto sul wc. Poco dopo esprime la sua solidarietà per il popolo sardo, scatenando l’ira del web. Il motivo del viaggio? Un progetto in collaborazione con Rocco Siffredi.

Nella giornata di domenica 25 luglio l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha pubblicato alcune storie sul suo account Instagram annunciando che avrebbe raggiunto Rocco Siffredi per un progetto segreto.

“Cosa faremo? Non te lo dirò, ma lo scoprirai su questo canale”, ha annunciato ai suoi 2 milioni di seguaci su Instagram. La meta del viaggio, nonché potenziale teatro di questa collaborazione particolare, è la Sardegna, che Zorzi ha raggiunto in aereo.

L’imprevisto, tuttavia, è sempre dietro l’angolo: il volo dell’influencer milanese è partito in ritardo, e l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di attendere la partenza mangiando. Zorzi ha deciso di documentare l’attesa e successivamente il viaggio con una serie di video e foto, incappando tuttavia in alcuni scivoloni che hanno fatto infuriare il web.

La polemica

Tra i vari scatti condivisi dall’influencer, quello che ha sollevato le polemiche è stato quello condiviso dal bagno pubblico dell’aereo. Si tratta di una foto dall’alto, dove chiaramente si vedono gli slip e i pantaloni calati. Poco dopo averla pubblicata, Tommaso Zorzi tenta di esprimere la propria solidarietà per la Sardegna: “Ho documentato i bisogni fisiologici davanti a 2 milioni di persone” afferma, “ma chiudiamo il capitolo e apriamo quello della Sardegna, alla quale tra l’altro esprimo la mia solidarietà per gli incendi”.

Ma l’esplosione era già stata innescata: Zorzi viene letteramente travolto da un’ondata di critiche provenienti da Twitter e Instagram. “Povera Italia… Espressione di un degrado culturale ai massimi livelli” scrivono alcuni, “Che schifo, sempre peggio” commentano altri, “Il nuovo talento lanciato da Mediaset” si legge su Twitter.

Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa… pic.twitter.com/7b8hxaAfPa — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2021

I fan più accaniti di Tommaso Zorzi, tuttavia, lo difendono: “Scandalizzarsi così tanto per il nulla… Siete finti puritani”. L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, intanto, ha scelto di fare ironia sullo scatto: “Certo documentare i tuoi bisogni fisiologici davanti a due milioni di persone è da king.”