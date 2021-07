Flavio Insinna ha confessato a cuore aperto tutto il suo amore per Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi e oggi sua compagna.

Al settimanale Oggi Flavio Insinna ha confessato il suo amore per Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi a cui è legato dal 2018. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata, ma per la prima volta il conduttore ha svelato qualche dettaglio sul suo amore per Adriana: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…” ha dichiarato il conduttore, che ha anche svelato perché non ha voluto avere figli.

Flavio Insinna

Flavio Insinna e Adriana Riccio: l’amore

Istruttrice di taekwondo, Adriana Riccio è stata la vincitrice di un’edizione del programma Affari Tuoi, all’epoca condotto da Flavio Insinna. Proprio nel contesto del programma i due si sarebbero conosciuti e dal 2018 sarebbero inseparabili. Insinna ha riservato splendide parole d’amore alla sportiva veneta, con cui ormai fa coppia fissa da ben 3 anni. “Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta”, ha rivelato il presentatore tv a Oggi. Nonostante i due siano più innamorati che mai hanno deciso di non avere figli, e lo stesso Flavio Insinna ha spiegato i motivi che l’hanno spinto verso tale decisione.

La decisione di non avere figli

Flavio Insinna ha dichiarato di non aver voluto avere figli per via del suo lavoro, che spesso lo ha costretto a stare del tempo lontano da casa. “Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli”, ha svelato a Oggi il conduttore.