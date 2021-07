J-Ax critica aspramente Eric Clapton in un video su Instagram. L’oggetto? La decisione del chitarrista britannico di non esibirsi in platee riservate ai soli vaccinati.

Un attacco pesante quello che J-Ax dedica a Eric Clapton, famoso chitarrista britannico, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video della serie “I miei 2 centesimi”, una serie in cui il rapper italiano esprime le proprie idee su fatti attualità o sulle polemiche del periodo. In questo caso, J-Ax critica la scelta di Clapton di non esibirsi per platee riservate ai soli vaccinati, escludendo chi invece ancora non ha ricevuto (o non vuole ricevere) il vaccino.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

“Così quando andrete a un concerto di Eric Clapton non sarà solo di noia il modo in cui potete morire”, dice J-Ax per aprire il video. Dopo pochi istanti, tuttavia, passa ad argomenti ben più seri, come la situazione allarmante in cui versano i lavoratori dello spettacolo e della cultura.

“Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo”, sottolinea il rapper. “E ora che possiamo finalmente riaprire in sicurezza dobbiamo sentire queste stronzate che ci riporterebbero a chiudere tutto per mesi.”

Poi l’intervento più aspro, un commento con sfumature di ironia: “Forse a qualcuno la ‘Cocaine’ non è ancora scesa” dice J-Ax, facendo riferimento al famoso brano di Clapton.

Critiche e impressioni

Tra i commenti del video possiamo trovare alcune delle reazioni di altri cantanti italiani, come Nina Zilli. La cantautrice cerca di sdrammatizzare: “E si scoprì che però lui era vaccinato”. Poi continua: “Con tutto il rispetto per il grandissimo artista. […] Quando dici ‘separare la persona dalla sua musica’. Ecco.”

Non mancano tuttavia le critiche al pensiero espresso da J-Ax: “Sta storia dei 2 cent è una scusa per sparare giudizi dall’alto della tua superiorità?” si legge tra i commenti, oppure “Ma come ti permetti? Pensa pure a te il lavaggio del cervello”.