Nell’ultima puntata di Temptation Island 2021 l’epilogo delle ultime due coppie e cos’è accaduto un mese dopo i falò di confronto.

Ferve sempre di più l’attesa dei fan di Temptation Island per l’ultima puntata del programma il 27 luglio 2021. Nel corso dell’episodio dovranno affrontare il falò di confronto finale Manuela Carriero e Stefano Sirena, ma anche Natascia Zagato e il fidanzato Alessio Tanoni. Durante a puntata verrà anche svelato al pubblico cosa è accaduto un mese dopo il falò di confronto tra i protagonisti di questa edizione dello show.

Temptation Island 2021: le anticipazioni dell’ultima puntata

Manuela Carriera e Stefano Sirena di Temptation Island 2021 lasceranno il programma insieme o separatamente? Secondo i rumor in circolazione i due potrebbero essere pronti a dirsi addio visto il sempre maggiore interesse mostrato da Manuela per il single Luciano (che pure sembrerebbe pronto a frequentarla anche fuori dallo show).

La gelosia tra la ragazza e il fidanzato Stefano (causata dalla sua vicinanza alla tentatrice Federica) sembra aver minato il loro rapporto, e in tanti sono convinti che la storia tra i due non sia destinata a durare.

Nel corso dell’episodio dovranno prendere una decisione sulla loro relazione anche Natascia e Alessio. I due hanno vissuto il loro percorso in maniera molto diversa: lei ha stretto un rapporto con il tentatore Samuele (causando il pianto di disperazione del fidanzato) mentre Alessio non ha legato particolarmente con nessuna delle tentatrici. Natascia ha manifestato l’intenzione di provare a “salvare” il suo rapporto con il fidanzato, alcuni filmati – che dovrebbero emergere proprio nell’ultima puntata dello show – potrebbero mettere definitivamente fine alla liaison tra i due. Per avere conferma di ciò che accadrà tra le ultime coppie in gara sarà comunque necessario attendere la messa in onda dell’attesissimo episodio.

Le coppie un mese dopo

Durante l’ultima puntata del programma verrà svelato anche cosa è accaduto un mese dopo il falò di confronto tra tutte le coppie presenti allo show. I protagonisti di questa edizione si riuniranno come sempre difronte al conduttore Filippo Bisciglia, che ha già preannunciato “colpi di scena e risvolti inaspettati”.