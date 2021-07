Valentina Vignali ha pubblicato sulle sue storie di Instagram alcuni messaggi ricevuti da Stefano di Temptation Island 2021, quando lui era già fidanzato con Manuela. Il consiglio della Vignali: “Sposa Luciano”.

Valentina Vignali stava seguendo l’ultima puntata di Temptation Island 2021 quando è stata colpita da alcune, inattese realizzazioni. Proprio mentre andava in onda il falò tra Manuela e Stefano, infatti, Valentina Vignali svela ai suoi seguaci su Instagram un’importante scoperta.

“Se Manuela e Stefano stanno insieme da quattro anni e mezzo si presuppone si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… Guardate cos’ho trovato nei miei direct”, confida la cestista nelle storie di Instagram. Dopodiché, ecco che condivide diversi messaggi che la Vignali ha ricevuto proprio da Stefano, in un periodo di tempo in cui sicuramente era già fidanzato con Manuela.

“Quanto sei sexy”, “Ti posso invitare a cena?” e “Sei bellissima” sono solo alcuni degli apprezzamenti che il ragazzo ha rivolto all’ex gieffina tra i messaggi di Instagram.

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

Il consiglio della Vignali per Manuela

Dopo aver sbugiardato Stefano, Valentina Vignali decide di concludere con un consiglio per Manuela. “Ha scritto a me e chissà quante altre ragazze”, dice ai suoi seguaci. Poi si rivolge direttamente a Manuela: “Cioè, se tu non ti metti con Luciano, io vengo a prenderti a Brindisi!” La Vignali accompagna il suo consiglio a Manuela anche con un messaggio scritto: “Sposa Luciano e non pensarci più”.

Il Luciano a cui la cestista si riferisce è un altro dei concorrenti di questa edizione di Temptation Island 2021, un ragazzo con cui Manuela ha cominciato a creare un rapporto.