Nella puntata di mercoledì 10 maggio di Uomini e Donne Luca Daffrè ha fatto la sua scelta nel trono classico.

Una scelta inedita come si è potuto capire fin dalle prime battute della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 10 maggio. Luca Daffrè ha deciso con chi uscire dal programma tra le corteggiatrici rimaste. Il ragazzo doveva scegliere tra Alessandra, Camilla e Alice e alla fine ha annunciato a tutti quale sarà il suo futuro. Ecco come è andata.

Uomini e Donne, la scelta di Luca Daffrè

Luca Daffrè

La scelta di Luca Daffrè, come detto, è stata diversa da quelle solite a cui il programma ha abituato. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto posizionare al centro dello studio le sedute rosse ma, dopo aver chiamato Alessandra e averle detto che era lei la sua scelta, è uscito dallo studio per raggiungere le due ragazze “non scelte”.

Luca ha spiegato a Camilla e Alice in camerino e ha detto loro che non sono state scelte, spiegando le motivazioni. Le corteggiatrici quindi non sono mai entrate in studio, ma è stato Luca ad andare da loro.

Parlando con Alessandra, invece, dopo aver visto (da solo) la sua ultima esterna, il tronista ha detto: “Ad oggi ti dico che sei la mia scelta. Ho veramente voglia di viverti fuori”.

Dal canto suo la ragazza ha reagito: “Anche io sono molto contenta. Non ho rimpianti per quel volo per Bali. Magari ci andremo insieme. Anche tu sei la mia scelta (ride ndr)”.

I due si sono poi lasciati andare ad un bacio molto emozionante confermando la volontà di uscire insieme per viversi.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la scelta:

Riproduzione riservata © 2023 - DG