Arisa si racconta in una bellissima intervista a Chi nella quale ha affrontato diversi argomenti. Dall’ambito lavorativo fino a quello personale compresa la voglia di avere un figlio, ma solo ad una condizione: quella di non essere da sola ma con un compagno.

Arisa: la libertà e l’idea di un figlio

“La libertà ha un prezzo, ma ha un sapore buono: è la cosa più bella del mondo”, ha detto la cantante che nel corso degli anni ha affermato di aver trovato sempre maggiore consapevolezza di sé. “L’importante è il giudizio che hai tu di te stesso, se quella o quelle persone continuano a non capirti, ca**i loro”.

Una libertà trovata anche parlando con uno psicologo: “Ci sono andata non per me stessa, ma per gli altri. Ognuno sta bene nella sua ottusità, ma se provochi un disagio agli altri ti metti in discussione”.

Tra gli argomenti affrontati da Arisa, anche quello della maternità. “Se voglio un figlio? Mi è venuta voglia, ma, sinceramente, ho pure cambiato idea, non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno”.

Sul tema maternità, la donna ha spiegato: “Mi sono informata sul serio, ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro sulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione, diciamo, titolata”.

