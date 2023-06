Un volto noto di Uomini e Donne sta mettendo in agitazione diversi fan dopo essere sparita dai social: l’ultima foto risale al 17 gennaio.

C’è grande preoccupazione per un ex volto di Uomini e Donne. Isabella Ricci, ex dama del programma, è sparita dai social e di lei non si hanno più notizie da ormai 4 mesi. Insieme a lei, anche il marito Fabio Mantovani, conosciuto proprio a Uomini e Donne, è sparito.

Isabella Ricci sparita dai social: cosa succede?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti e innamorati all’interno di Uomini e Donne. La coppia è uscita dal programma e si è convolata a nozze lo scorso 28 maggio 2022. L’ultima foto della donna, sempre molto attiva sui social, risale al 17 gennaio 2023, mentre l’ultima foto postata dal marito risale al 1 gennaio 2023. Poi il silenzio da entrambi.

Sono quattro mesi che la coppia non si mostra più sui social, e questo ha fatto preoccupare i fan del programma. Una fan ha rassicurato tutti dicendoche Mantovani sta continuando ad usare Instagram avendo ricevuto da lui delle risposte: “A chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella“, ha scritto la fan.

Non è chiaro cosa stia succedendo, ma molti hanno il sospetto che la coppia si sia lasciata e abbia deciso di passare un po’ di tempo lontano dai social. Per il momento i due non hanno confermato nulla e non si sono palesati sui social, probabilmente per rispettare la privacy l’uno dell’altro.

