Da ballerino a giudice di Amici e da giudice ad attore: Giuseppe Giofrè sbarcherà presto su Prime Video, vediamo dove.

Un anno pieno di emozioni e di grossi progetti per Giuseppe Giofrè. Dopo la sua esperienza come giudice del talent di Amici, il ballerino di fama mondiale che ha accompagnato in tour star come Jennifer Lopez e Britney Spears sta ber debuttare come attore.

Giuseppe Giofrè sbarca su Prime Video: l’annuncio

Ad annunciare la novità stato lo stesso ballerino, che nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha pubblicato il trailer di un nuovo film in cui ha recitato. Il film si chiama “L’estate calda” e uscirà su Prime Video il prossimo 6 luglio. Nella didascalia del post, Giuseppe Giofrè scrive: “E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud?”

Il film è diretto da Matteo Pilati e racconta di un triangolo amoroso tra due amiche innamorate dello stesso ragazzo. Nel cast, oltre al ballerino ed ex giudice di Amici, sono presenti: Nicole Damiani, Alice Angelica, Gianmarco Saurino, Stefania Sandrelli, Nino Frassica e Michela Giraud. La colonna sonora del film è invece di Francesca Michielin.

Si tratta della primissima esperienza come attore per Giofrè, che dopo l’esperienza della poltrona rossa ad Amici ha voluto cimentarsi in un progetto nuovo. Chissà, magari è l’inizio di una lunga carriera nel cinema per il noto ballerino…

