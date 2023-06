Ilary Blasi si è concessa un pomeriggio di relax insieme alla figlia Isabel: molti si sono chiesti se con loro ci fosse anche Bastian.

Nonostante i numerosi impegni televisivi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi si è concessa una giornata di puro relax e divertimento insieme alla piccola Isabel. Ilary Blasi e la figlia sono infatti andate a Mirabilandia e la showgirl ha postato numerose storie su Instagram.

Ilary Blasi, giornata di relax insieme a Isabel: e Bastian?

Ilary Blasi ha voluto approfittare del ponte del 2 giugno per fare una sopresa alla figli Isabel Totti portandola a Mirabilandia, un vero paradiso per tutti i bambini. Su Instagram ha immortalato il tutto con una foto all’ingresso del parco mentre tiene in braccio la bambina.

Per l’occasione la showgirl ha puntato su un look casual e sportivo, pantaloni cargo color beige, top nero e occhiali da sole. Non manca però un accessorio di lusso, ovvero un marsupio Chanel. Nelle storie successive si vedono mamma e figlia mano nella mano girare per numerosi attrazioni del parco divertimenti. In moltissimi, ovviamente, si sono chiesti chi ci fosse insieme a loro e tutti sono convinti che ad accompagnare la Blasi e Isabel ci fosse Bastian, nuovo fidanzato della conduttrice.

La coppia ormai è da tempo che non si nasconde più e si mostrano sempre più spesso insieme e innamorati. Entrambi sono entranti a far parte delle rispettive famiglie, per questo secondo molti c’era proprio Bastian insieme a Ilary e alla figlia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG