Un ex allieva del programma Il Collegio, ha recentemente aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans: ecco cos’ha dichiarato.

In una lunga intervista a FanPage, l’ex concorrente de Il Collegio Maria Sofia Federico ha parlato della sua esperienza nello show di Rai 2 e ha rivelato di aver aperto un profilo su OnlyFans, sito che vende contenuti per adulti.

Il Collegio: Maria Sofia Federico sbarca su OnlyFans

Maria Sofia Federico, 18enne da poco, si era fatta conoscere a Il Collegio 6 e a FanPage ha raccontato del suo percorso all’interno del reality: “Tempo fa ho dichiarato di aver partecipato al Collegio solo per i followers. Avendo un bacino d’utenza molto ampio sul mio canale Instagram, avevo bisogno di far arrivare i miei messaggi a più persone possibili. Ho sempre avuto lo scopo di cambiare le cose servendomi della visibilità, che comunque avevo già prima della partecipazione al programma”.

Oggi Maria Sofia Federico lavora su OnlyFans, un sito che vende contenuti per adulti. Ha aperto un profilo a febbraio e attraverso video che vende ai suoi abbonati guadagna “il giusto” e punta a farlo come lavoro stabile. Riguardo a questo, ha spiegato: “In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili“.

La ragazza ha spiegato che è un’attività che le piace e sta cercando, anche tramite i social, di far capire la dignità del sexwork: “Portare avanti le battaglie con il mio corpo non è altro che un altro modo per parlare di un tema esterno a me, avrei parlato di sex work anche se non lo avessi fatto“.

