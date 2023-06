Si fanno sempre più forti le voci su un presunto divorzio tra Harry e Meghan: i due starebbero passando una forte crisi.

Harry e Meghan non smettono mai di essere al centro dei gossip inglesi e mondiali. Dopo il loro quasi incidente in auto a New York, la stampa inglese continua a parlare di una presunta crisi tra la coppia che potrebbe ben presto trasformarsi in un divorzio.

Harry e Meghan, c’è aria di divorzio?

Secondo i tabloid inglesi, Harry e Meghan sarebbero giunti al capolinea. Alcune indiscrezioni confermerebbero addirittura che il Principe vive già lontano da casa e avrebbe contattato un avvocato divorzista. In più ultimamente Meghan si fa vedere sempre più spesso in pubblico senza il marito. C’è che dice che sia per una crisi matrimoniale e chi invece ritiene che l’ex attrice stia solo cercando di farsi nuovamente strada tra i Vip di Hollywood.

Meghan Markle e Harry

L’ultima notizia che accende sempre di più il gossip riguarda proprio Meghan, che sarebbe andata ad un party a Los Angeles lasciando a casa da solo Harry. Il Telegraph ha riportato che la coppia avrebbe ormai “ambizioni diverse” e che si sarebbero allontanati proprio per questo motivo.

Anche Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana, ha voluto dire la sua a CB News. L’uomo ha dichiarato che Harry rimarrebbe con la moglie Meghan solamente per il bene dei figli, Archie e Lilibet. Per altri invece sono obbligati a rimanere insieme a causa dei contratti con Netflix e Spotify. Queste sono ovviamente solo indiscrezioni di stampa e tabloid. I due diretti interessati per il momento non hanno confermato alcuna voce.

