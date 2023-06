Durante un’accesa discussione all’Isola dei Famosi, un naufrago ha voluto parlare del suo orientamento sessuale.

Un litigio tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi ha preso una svolta inaspettata quando uno dei due ha voluto parlare del suo orientamento sessuale, mettendo le cose in chiaro e “svelando” di essere bisessuale.

Isola dei Famosi, l’orientamento di Gian Maria Sainato

Durante una discussione tra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa, il naufrago ha parlato anche del suo orientamento. La Camassa, infatti, si è arrabbiata con il ragazzo per delle presunte frasi poco carine e lei rivolte: “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle“.

Gian Maria, sentendosi attaccato, ha subito ribattuto: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha, cosa c’è di male?“. La naufraga ha risposto: “Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto“.

Gian Maria Sainato aveva già parlato pubblicamente del suo orientamento sessuale nel 2018, rivelando di essere gay e di non aver mai avuto problemi a riguardo: “Dire a tutti che sono gay che sensazione mi dà? Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG