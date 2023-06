Ospiti a Gigi – Uno come te, Pio e Amedeo hanno lanciato una stoccata contro il conduttore di Che Tempo Che Fa.

Ieri giovedì 1 giugno è andato in onda in prima serata Gigi – Uno come te, concerto di Gigi D’Alessio con numerosissimi ospiti. Tra i tanti sono stati ospiti anche il duo comico pugliese Pio e Amedeo, che hanno lanciato una stoccata a Fabio Fazio e al suo trasferimento sul Nove.

Pio e Amedeo, la stoccata contro Fabio Fazio

Pio e Amedeo non si sono tirati indietro e appena sono saliti sul palco hanno fatto ironia sulla notizia (già smentita) di un possibile addio da parte di Amadeus al Festival di Sanremo. Successivamente hanno poi lanciato una frecciatina piuttosto tagliente verso Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo che Fa, infatti, sbarcherà presto sul Nove dopo il suo addio alla Rai.

“Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival ci andiamo noi insieme. Ci mettiamo noi te. Devi fa il direttore artistico Giggino. Ma poi hai sentito l’altra cosa del momento? Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa. Ci mettiamo noi con il tavolo Gigi. Oppure prenditi il programma di Lucia Annunziata. Questo è il momento nostro con questo vento nuovo”.

Le cifre menzionate dal duo comico non sono ovviamente state confermate ma le indiscrezioni indicano che quella potrebbe essere la cifra che il conduttore guadagnerà in 4 anni (2,5 milioni di euro all’anno).

