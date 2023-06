Aaron, in una lunga intervista, ha parlato della sua esperienza ad Amici e del suo rapporto con Maria De Filippi.

Aaron, ex concorrente dell’ultima edizione di Amici, si è raccontato in una lunga intervista a SuperGuidaTv. Tra i tanti temi toccati, ha parlato della sua esperienza nel programma, della sua musica e del suo rapporto speciale con Maria De Filippi, rivelando un aspetto incredibile della conduttrice.

Amici, l’intervista al cantante Aaron

È stato uno dei volti più importanti di questa passata edizione di Amici 22. Aaron è entrato nel programma a settembre 2022 e dopo diversi alti e bassi è riuscito a conquistarsi la maglia del serale. Quella di Amici è stata per lui un’esperienza indimenticabile ma anche molto difficile, che ha raccontato a SuperGuidaTv: “Il momento più bello è stato quando ho avuto la consapevolezza che la televisione, la telecamera, potevano essere una opportunità e non una sorta di problema“.

Parlando della sua musica e del suo nuovo album, ha spiegato: “Universale è quel tipo di album che cerca di amarsi. Bisogna prima di tutto amarsi, cercare una via“, mentre per quanto riguarda il suo ultimo singolo, ha raccontato: “La mia ragazza era in Inghilterra e l’unico modo per vederci era tramite un cellulare. Ecco perché si chiama Visione Led“.

Parlando di Maria De Filippi, poi, ha rivelato di un aspetto incredibile della conduttrice: “Mi ha insegnato ad utilizzare la telecamera per mandare un messaggio a livello interpretativo sul palco. Ha sempre una risposta non banale che però è sempre quella giusta, e questo è incredibile.”

