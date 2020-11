Al GF Vip Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembrano buoni amici, ma secondo un rumor in circolazione la verità dietro al loro rapporto sarebbe un’altra.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi fingono di essere amici al GF Vip? Secondo un’indiscrezione riportata da Very Inutil People sarebbe stata l’influencer Chiara Biasi a svelare dei retroscena sul rapporto tra i due. “Lui la odia”, avrebbe affermato l’influencer, confermando una voce già messa in circolazione da Chi nei mesi scorsi.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: l’amicizia

Il 6 novembre al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è ricongiunto “all’amica” di vecchia data Giulia Salemi, ma tanti sono i dubbi sulla veridicità del loro rapporto. Sembra infatti che Chiara Biasi abbia rivelato che in realtà tra i due non correrebbe affatto buon sangue, o almeno non per quanto riguarda Tommaso Zorzi che addirittura “odierebbe” l’ex fiamma di Francesco Monte.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata vorrebbe dire che Zorzi sta fingendo di andare d’accordo con Giulia Salemi unicamente per non destare clamore difronte alle telecamere, ma è possibile che la vicenda avrà ulteriori sviluppi prossimamente (l’influencer, del resto, è entrata nel reality show solo venerdì scorso).

Già il settimanale di Alfonso Signorini aveva lanciato una notizia bomba sull’amicizia tra i due rivelando che negli ultimi mesi i rapporti si sarebbero incrinati perché Giulia Salemi avrebbe “dimenticato” di fare gli auguri a Zorzi per l’uscita del suo nuovo libro. Sarà vero?

La lite con Aurora Ramazzotti

Al Grande Fratello Vip Zorzi ha ammesso apertamente di aver avuto qualche diverbio con la sua altra amica, Aurora Ramazzotti. L’influencer ha ammesso che si sarebbe sentito trascurato dalla figlia di Michelle Hunziker durante l’emergenza Coronavirus: “Vorrei troppo farci pace, perché ho un carattere di m***a. Lei è fidanzatissima e io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni. Non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi”, ha dichiarato lui al Grande Fratello Vip.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it