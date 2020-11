Aurora Ramazzotti ha annunciato in diretta tv di essere risultata positiva al Coronavirus. Come lei è risultato positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza.

Dopo giorni di silenzio via social, Aurora Ramazzotti ha rivelato in diretta tv a Ogni Mattina di essere positiva al Coronavirus. La giovane figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, attualmente in isolamento domiciliare insieme al fidanzato Goffredo, ha confessato che si sarebbe accorta di aver contratto la malattia fin dai primi sintomi:

“Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite, però adesso sto molto meglio”, ha dichiarato Aurora a Ogni Mattina.

A sorpresa anche Aurora Ramazzotti si è suo malgrado aggiunta alla lunga lista di vip che, in queste ore, sono risultati positivi al Coronavirus. La 23enne figlia di Michelle Hunziker si trova in isolamento con il fidanzato Goffredo Cerza, e fortunatamente entrambi non sarebbero in condizioni allarmanti: “Sono al sesto giorno, piano, piano sono sulla via di guarigione. Come senti, sono ancora un po’ intasata“, ha detto la ragazza al conduttore Alessio Viola.

Aurora ha assicurato che lei e il fidanzato non avrebbero avuto contatti con altre persone e che, in previsione del secondo lockdown, si sarebbero isolati già prima di manifestare i sintomi di Covid-19. “L’ho capito subito e mi sono isolata. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci ad ogni modo quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone“, ha dichiarato la ragazza a Ogni Mattina.

In tanti sui social hanno espresso alla giovane coppia la loro solidarietà e i loro auguri di pronta guarigione. Aurora Ramazzotti ha un grosso seguito sui social, e i followers sono in attesa di avere altre notizie dalla loro beniamina a proposito delle sue condizioni di salute.