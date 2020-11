Dal grande amore della sua vita, Tiziana Giardoni, alla liaison con Emanuela Folliero: tutti gli amori di Stefano D’Orazio.

Il 6 novembre Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, si è spento a Roma dopo una lunga degenza in ospedale a causa della leucemia e dell’aggravarsi delle sue condizioni per il Coronavirus. Nel corso della sua vita D’Orazio aveva avuto alcune storie d’amore importanti, una tra tutte quella con la donna che ha sposato: Tiziana Giardoni.

Stefano D’Orazio: gli amori del batterista

Nel 2017, dopo 12 anni di fidanzamento, Stefano D’Orazio ha sposato il grande amore della sua vita, Tiziana Giardoni, che lui amava chiamare Titti.

STEFANO D’ORAZIO

L’amore tra i due era sbocciato improvviso e travolgente, e la proposta di nozze aveva lasciato a bocca aperta moltissimi ammiratori dei Pooh e la stessa Giardoni. Durante un concerto all’Arena di Verona infatti, D’Orazio aveva risposto alle domande del presentatore affermando a sorpresa: “I miei progetti per il futuro? Mi sposo!”. La risposta della fidanzata, che lo aveva guardato commossa da casa, era stato un sì, e infatti il 12 settembre (giorno del compleanno del batterista) i due erano convolati a nozze alla presenza dei parenti e degli amici più cari. Nel loro ultimo anniversario di nozze, quando le condizioni del batterista erano già gravi a causa della malattia, sua moglie ha scritto sui social un commovente post:

“Amore mio grande stammi vicino sempre perché solo così riesco ad essere felice e soprattutto una donna completa… non ho bisogno di altro… regalami i tuoi sorrisi e la tua allegria tutti i giorni della nostra vita!”

Per anni Stefano D’Orazio è stato legato alla cantante Lena Biolcati. I due avevano fondato insieme una scuola di canto e D’Orazio – che non ha mai avuto figli – considerava come figlia sua Silvia Di Stefano, primogenita della cantante (e che ha seguito le orme di entrambi entrando anche lei a far parte del mondo della musica).

La storia con Emanuela Folliero

La conduttrice Emanuela Folliero è stata una fidanzata storica del batterista. I due avevano mantenuto un ottimo rapporto anche dopo la fine della loro storia, tanto che entrambi avevano preso parte alle rispettive nozze con i loro compagni.

“Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! Amici per sempre! è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo”, ha scritto la Folliero in un suo post via social dopo aver appreso la morte del suo amico.