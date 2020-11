Si è spenta a 83 anni Iolanda Anitori, nonna di Marco Mengoni. La donna, che non aveva patologie pregresse, era risultata positiva al Coronavirus.

Marco Mengoni è stato colpito da un tragico lutto: la sua adorata nonna Iolanda è scomparsa a causa del Coronavirus. I funerali – ha fatto sapere il Corriere di Viterbo – si sono tenuti nel duomo di Ronciglione, luogo dove il cantante è nato. Più volte sui social Mengoni aveva scritto di considerare sua nonna un grande esempio, e un pilastro della propria vita. “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda“, aveva scritto in un suo post del 2015.

Si è spenta nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Belcolle, a Viterbo, la nonna di Marco Mengoni.

Per il momento il cantante non ha dedicato un post sui social alla drammatica vicenda, ma ai fan è noto il profondo legame che univa il cantante alla nonna. Più volte lui stesso aveva dedicato alla donna i suoi post sui social o ne aveva parlato durante le sue interviste. I funerali di Iolanda Anitori si sarebbero svolti in forma strettamente privata nel duomo di Ronciglione. Secondo il Corriere di Viterbo nonna Jolanda non sarebbe stata l’unica della famiglia Mengoni ad essere risultata positiva al Coronavirus, ma al momento sulla questione non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Il messaggio di dolore per Gigi Proietti

Lo scorso 2 novembre è morto il grande attore Gigi Proietti, e in tanti sui social avevano espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa. Anche Mengoni aveva manifestato il suo dolore con un commovente post via Twitter in cui aveva scritto: “Potrei citare così tanti episodi che mi ricorderebbero momenti di famiglia in cui ci hai fatto star bene, sono davvero tanti! Se potessi chiederei al genio della lampada di riportarti qui…”.