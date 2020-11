Belen Rodriguez non perde occasione per provocare i propri fan: sui social il suo video bollente in lingerie ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dopo una giornata tra faccende domestiche, giochi col figlio Santiago e momenti di passione con il nuovo fidanzato – Antonino Spinalbese – Belen Rodriguez non dimentica di regalare ai suoi fan qualche momento piccante. Sui social la showgirl si è spogliata mettendo in mostra le sue curve vertiginose e un completino rosa pesca che lasciava intravedere più del dovuto.

Belen Rodriguez in lingerie infiamma i social

Dopo una giornata di lockdown a Milano – trascorsa col figlio Santiago tra manicaretti in cucina e un’oretta di gioco all’aria aperta – Belen è tornata a casa e ha regalato ai suoi fan alcune immagini bollenti in una sensuale lingerie.

La showgirl ha da poco ritrovato la serenità in amore accanto all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, e sui social non perde occasione per provocare il fidanzato mettendo in mostra le sue grazie e il suo fisico da urlo. Ovviamente al suo indirizzo non sono mancate le solite critiche degli haters (che ultimamente l’accusano spesso di aver dimenticato “troppo in fretta” l’ex marito, Stefano De Martino), ma Belen ha preferito non replicare.

La fine dell’amore per De Martino

Durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus la showgirl ha detto definitivamente addio al marito, con cui era tornata insieme circa un anno prima. I due non hanno svelato i motivi dietro la rottura (e per mesi è circolata la voce secondo cui Stefano avrebbe avuto un flirt con l’ex collega Alessia Marcuzzi, notizia poi smentita da parte di entrambi). Dopo un’estate piuttosto “travagliata” tra flirt veri o presunti, Belen è finalmente uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese e in tanti tra i suoi fan si chiedono se questa sia la storia d’amore “definitiva” per la showgirl.

